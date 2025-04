SPD-Generalsekretär Matthias Miersch bei einer Dialogkonferenz der Parteispitze: Will den Mindestlohn notfalls per Gesetz anheben. Foto: IMAGO / Noah Wedel

SPD droht mit Mindestlohnerhöhung per Gesetz

Die SPD will den Mindestlohn auf 15 Euro anheben – notfalls per Gesetz. Kommt die dafür zuständnige Kommission nicht in die Gänge, soll der Staat eingreifen. Die Wirtschaft schlägt Alarm.