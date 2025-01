Ökonomen bangen um die deutsche Wirtschaft

Anzeige

NEW YORK. Mehrere Wirtschaftsexperten haben vor einer tiefgreifenden Krise in Deutschland gewarnt. Die Industrieproduktion schrumpfe, Arbeitsplätze gingen verloren, und es fehle an einer Strategie, um die Herausforderungen zu bewältigen, heißt es in einer Analyse mehrerer Experten im Wall Street Journal.

Seit sieben Jahren befindet sich die deutsche Industrieproduktion auf Talfahrt. Automobilhersteller und Zulieferbetriebe, das Herzstück der deutschen Exportwirtschaft, haben massive Stellenstreichungen angekündigt. Insgesamt ist die industrielle Produktion seit 2018 um 15 Prozent eingebrochen, begleitet von einem Rückgang der Beschäftigtenzahlen im verarbeitenden Gewerbe um drei Prozent.

So viele Arbeitsplätze drohen wegzufallen

Laut Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, könnten in den kommenden fünf Jahren bis zu 300.000 weitere Arbeitsplätze in diesem Sektor wegfallen. Hohe Energiekosten und ein unattraktives Investitionsumfeld trieben diese Entwicklung an.

Die gesamtwirtschaftliche Lage ergibt demnach ein ähnlich düsteres Bild: Das Bruttoinlandsprodukt stagniert seit 2019, was die längste Phase ohne Wachstum seit dem Zweiten Weltkrieg darstellt. Bereits in den vergangenen zwei Jahren verzeichnete die Wirtschaft Rückgänge – ein Novum seit Beginn der Aufzeichnungen 1951.

Trotz der alarmierenden Signale bleiben die politischen Reaktion verhalten. Der Chefökonom der Allianz, Ludovic Subran, wirft der Bundesregierung vor, strukturelle Probleme nicht anzugehen. „Die Deutschen glauben immer noch, es handle sich um eine vorübergehende Krise, die mit bewährten Rezepten gelöst werden kann. Doch das wird nicht reichen“, zitiert ihn das Wall Street Journal.

Experte sieht „Made in Germany“ am Ende

Auch Jacob Kirkegaard vom Peterson Institute for International Economics sieht schwarz. Ohne dynamische Exportmärkte sei das deutsche Wirtschaftsmodell „am Ende“. Als besonders bedrohlich sehe er zunehmende Handelsbarrieren seitens der USA, Deutschlands wichtigstem Exportmarkt.

Seit 2021 sind über 300 Milliarden Euro an Investitionskapital aus Deutschland abgeflossen. Unternehmen suchen aufgrund hoher Kosten und unsicherer Rahmenbedingungen zunehmend nach Ausweichmöglichkeiten im Ausland. Gesamtmetal-Chef Wolf spricht von einer „Deindustrialisierung, die in vollem Gange“ sei. (rr)