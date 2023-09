Preisexplosion an der Supermarktkasse setzt sich fort

WIESBADEN. Die Lebensmittelpreise steigen immer weiter an. Verglichen mit dem Vorjahresmonat zogen die Preis für Nahrung im August um neun Prozent an, teilte das Statistische Bundesamt mit. Besonders stark stiegen die Preise für Süßwaren und Süßungsmittel: Für Zucker mußten die Verbraucher beispielsweise 71,1 Prozent mehr als im Vorjahr zahlen. Zu den weiteren Treibern der Teuerungsrate gehörten Brot und Getreideerzeugnisse (plus 13,6 Prozent), Gemüse (plus 12,4 Prozent) sowie Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte (plus 11,5 Prozent).