Immer mehr Wohnungsbauunternehmen geraten in Schieflage

Der Wert des Geschäftserwartungsindex notiere auf einer Skala von minus 100 bis plus 100 Punkten bei minus 60,1 Punkten „auf einem außergewöhnlich niedrigen Niveau“, teilte die Denkfabrik mit. „Für das kommende Halbjahr befürchten die Unternehmen mehrheitlich weitere Geschäftsrückgänge.“

Laut dem Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, türmen sich die Bauabsagen zu einem neuen Höchststand auf: „Seit Beginn der Erhebung 1991 haben wir noch nichts Vergleichbares beobachtet.“ Die Verunsicherung im Markt sei nach Angaben des Instituts „riesig“. Im vergangenen Monat vermeldeten 44,2 Prozent der befragten Unternehmer einen Auftragsmangel. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte dieser Anteil 13,8 Prozent betragen, was mehr als eine Verdreifachung darstellt. „Einigen Betrieben steht das Wasser bereits bis zum Hals“, warnte Wohlrabe.

Viele Wohnungsbauprojekte nicht mehr rentabel

Auch andere Volkswirte mahnen Probleme der Branche an. Am Donnerstag hatte das Kieler Institut für Wirtschaft einen Rückgang der Wohnungsbauinvestitionen um 2,7 Prozent im laufenden Jahr prognostiziert und in seiner Analyse eine Senkung der Grunderwerbsteuer als Konjunkturmaßnahme empfohlen. (kuk)