Schüler holen sich ihr Essen in der Mensa ab – in Freiburger Grundschulen und Kindergärten gibt es bald nur noch vegetarisch Foto: picture alliance / dpa | Alexander Körner

Freiburg streicht Fleisch an Grundschulen und Kindergärten

Statt Maultaschen Blumenkohl, statt Nudeln Bolognese mit Salzkartoffeln – viele Schüler in Freiburg könnten in Zukunft lange Gesichter machen, weil die Stadt in Grundschulen und Kindergärten auf vegetarisch umstellt.