Der Grund für Shells Rückzug aus den Niederlanden

Viel Wirbel erzeugt der Umzug des Energieriesen Royal Dutch Shell aus den Niederlanden nach Großbritannien. Nach Unilever ist es bereits der zweite Großkonzern, der das Land verläßt. Wie bei Unilever ist die holländische Quellensteuer Stein des Anstoßes. Bei Shell kommt außerdem noch Unmut über das niederländische Gerichtsurteil dazu, das die Firma zur Senkung seines CO2-Ausstoßes zwingt. Shell will Revision beantragen.

Doch Hauptgrund ist die Quellensteuer. Wie auch Deutschland erheben die Niederlande eine Quellensteuer auf Dividenden. Dort sind es 15 Prozent, in Deutschland sogar 26,325 Prozent („Abgeltungssteuer“ mit Solidaritätszuschlag).

In den Niederlanden fällt Quellensteuer nicht nur auf Dividenden an, sondern auch auf Aktienrückkäufe. Dahinter steckt der Gedanke, daß ein Aktienrückkauf einer Dividende ähnelt, weil dadurch der Kurs der Aktien steigt und der Aktionär mehr Vermögen hat. Im Gegensatz zur Dividende wird bei einem Aktienrückkauf zunächst nicht der Aktionär besteuert, sondern das Unternehmen.

Shell fordert die Niederlande seit 2005 zur Abschaffung der Quellensteuer auf. 2017 sah es so aus, als könne es gelingen, als der Konzern Unilever die Niederlande wegen der Quellensteuer verließ. Doch Premierminister Mark Rutte kassierte den Gesetzesvorschlag im Folgejahr wegen des lautstarken Widerstands der Opposition, die die Aufgabe der Doppelbesteuerung als Geschenk für multinationale Konzerne bezeichnete und mit diesem Spruch die Unterstützung der Öffentlichkeit gewann. Shells Umzug ist jetzt die Quittung dafür.

Dabei sind Quellensteuern ein Anachronismus, der mit dem multilateralen Steuerinformationsaustauschs überflüssig geworden ist. Sie wurden ursprünglich eingeführt, um Steuerhinterziehung durch Wertpapierdepots im Ausland unattraktiv zu machen. Dem 2016 eingeführten multilateralen Informationsaustausch gehören inzwischen über 100 Länder weltweit an. Auch ehemals felsenfeste Verstecke wie die Schweiz, Liechtenstein oder die Kaimanninseln teilen heutzutage Kapitaleinkünfte dem Heimatland des Kontoinhabers mit. Wenn man Einkünfte nicht verstecken kann, ist der Abzug einer Steuer an der Quelle eigentlich überflüssig.

Quellensteuern sind wahre Bürokratiemonster

Quellensteuern haben sich inzwischen zu einem Bürokratiemonster entwickelt. Für Steuerinländer sind sie kein Problem, denn sie werden von der Bank zum Zeitpunkt der Dividendenzahlung automatisch abgebucht. In der Steuererklärung verrechnen sie sich mit den fälligen Steuern. In Deutschland ist die Quellensteuer mit der Abgeltungssteuer identisch, so daß sie auf Steuerinländer keine Auswirkung hat.