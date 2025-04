Was hält Sie noch in Deutschland?

Im vergangenen Jahr hat etwa die Hälfte aller Deutschen – 49 Prozent – darüber nachgedacht, aus dem Land auszuwandern. Bei Personen im Alter von 35 bis 44 Jahren sind es 56 Prozent und bei der etwas älteren Gruppe der 45- bis 55jährigen sind es gar 58 Prozent, wie Umfragen zeigen. Mit anderen Worten: Vor allem jene Altersgruppen, die derzeit mitten im Berufsleben stehen, überlegen, die Beine in die Hand zu nehmen.

Denken auch Sie darüber nach? Die JF hat Passanten am Berliner Kurfürstendamm befragt – und einige Interessante Antworten bekommen.

Straßenumfrage: Wir waren am Kurfürstendamm in Berlin unterwegs und wollten von den Passanten wissen, ob sie planen auszuwandern – und was sie noch in Deutschland hält. pic.twitter.com/tgb9odscSU

— JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) April 30, 2025