Sahra Wagenknecht will das BSW umbenennen. Foto: picture alliance/dpa | Hannes P Albert

Umbenennung: So soll das BSW künftig heißen

In den Umfragen setzt das BSW seinen Tiefflug fort. Nun soll ein anderer Name her. Parteigründerin Sahra Wagenknecht nannte nun erstmals einen neuen.