So reagieren deutsche Politiker auf die Vance-Abrechnung

MÜNCHEN. Die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance zum schlechten Zustand von Demokratie und Meinungsfreiheit hat bei deutschen Politikern für gemischte Reaktionen gesorgt. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) etwa zeigte sich wütend und empört über die Kritik des US-Vizepräsidenten. „Er spricht von der Annullierung der Demokratie und wenn ich ihn richtig verstanden habe, vergleicht er Zustände in Teilen Europas mit denen in autoritären Regierungen. Das ist nicht akzeptabel“, sagte der SPD-Politiker.

Pistorius, dessen Partei laut Umfragen bei 15 Prozent steht, betonte, er sei stolz auf ein Land, „das seine Demokratie jeden Tag verteidigt, gegen innere und äußere Feinde“. Er verwies darauf, daß AfD-Chefin Alice Weidel zur besten Sendezeit im Fernsehen sprechen dürfe und regierungskritische Medien nicht ausgeschlossen würden. Die deutsche Demokratie ermögliche es „in Teilen extremistischen Parteien wie der AfD ganz normal Wahlkampf zu machen, genau wie jede andere Partei“. Niemand werde ausgeschlossen, „nur weil er unser Wording nicht teilt“, betonte der SPD-Politiker.

Demokratie bedeute allerdings nicht, „daß die laute Minderheit automatisch recht hat und die Wahrheit bestimmt“. Unerwähnt ließ der Verteidigungsminister dabei, daß die AfD in den Talkshows von ARD und ZDF deutlich weniger eingeladen wird als andere Parteien. Auch auf das Verbot des „Compact“-Magazins durch seine Parteifreundin Nancy Faeser ging er nicht ein.

Zustimmung kam dagegen von AfD und BSW. AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel sprach von einer „exzellenten“ Rede und teilte sie auf dem Kurznachrichtendienst X.

Excellent speech! „There’s no room for firewalls!“

Die beeindruckende Rede von @JDVance in München – natürlich ohne jeden Applaus von CDU, CSU, SPD & Grünen – jetzt ansehen und anhören. Mit deutschen Untertiteln! #Sicherheitskonferenz pic.twitter.com/UQ95r1JLf2

