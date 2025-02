Nach Migrationsdebatte: Union und AfD legen in Umfrage zu

Anzeige

BERLIN. Der Antrag der Union zur Begrenzung der irregulären Zuwanderung hat weitere Dynamik in aktuelle Umfragen gebracht. Sowohl die CDU als auch die AfD konnten in der Sonntagsfrage Zugewinne verzeichnen, während FDP und BSW unter der entscheidenden Fünf-Prozent-Hürde bleiben.

Während die Diskussionen um die Brandmauer weiterhin anhalten, gewinnen in der aktuellen Sonntagsfrage des ARD-DeutschlandTrend CDU und AfD an Zustimmung. Die Umfrage sieht die Union nun bei 31 Prozent und die AfD bei 21 Prozent. Beide konnten damit im Vergleich mit der vorherigen Sonntagsfrage einen Prozentpunkt zulegen.

Im Gegensatz dazu liegen FDP und BSW jeweils bei rund vier Prozent, womit beide Parteien voraussichtlich die Fünf-Prozent-Hürde nicht überwinden und somit keinen Einzug in den Bundestag schaffen würden.

Blick auf die möglichen Koalitionen

Spannend sind hier die dadurch resultierenden Koalitionsvarianten. Die größte Mehrheit im Bundestag hätte Schwarz-Blau mit 60,5 Prozent. Schwarz-Grün käme auf 52,3 Prozent und Schwarz-Rot auf 53,5. Daß nicht zuletzt eine Koalition aus Union und SPD schwierig wird, beweisen die jüngsten Aussagen von SPD-Chef Lars Klingbeil. Dieser richtete Friedrich Merz aus, daß es mit seinen Sozialdemokraten keine geschlossenen Grenzen geben wird.

Merz schließt Koalition mit der AfD weiter aus

CDU-Chef Merz hat indes mehrfach bekräftigt, daß es unter seiner Führung keine Koalition zwischen Union und AfD geben wird. Für wie verläßlich die Befragten dieses Versprechen halten: 44 Prozent glauben ihm, während 43 Prozent annehmen, daß es letztlich doch zu einem Abriß der Brandmauer kommen könnte. (rr)