Mit diesem Appell will Staatsrechtler Murswiek den Schuldenwahnsinn verhindern

Auf die Änderung des Entwurfs des Gesetzes zur Grundgesetzänderung haben sich die Sondierungsparteien mit den Grünen am 14. März geeinigt, und die Änderungen wurden schon am Sonntag, dem 16. März, im Haushaltsausschuß beschlossen. Die möglichen rechtlichen, ökonomischen und ökologischen Implikationen der Änderungen sind so komplex, daß sie nur erkannt und verstanden werden können, wenn man sich vertieft damit beschäftigt. Das ist in der verbleibenden Zeit nicht möglich. Die abschließenden Lesungen im Plenum sind bereits für Dienstag, den 18. März, um 10 Uhr vorgesehen. Die verbleibende Zeit reicht nicht aus, sich so gründlich zu informieren, daß eine verantwortbare Entscheidung möglich ist.