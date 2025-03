Linksextremisten attackieren Haus der Burschenschaft Teutonia Aachen

Anzeige

AACHEN. Mutmaßliche Linksextremisten haben in der Nacht von Freitag auf Samstag das Haus der Burschenschaft Teutonia Aachen attackiert. Ein Video, das der JUNGEN FREIHEIT vorliegt, zeigt zunächst eine vermummte Person, die eine Wand besprüht und anschließend zwei ebenfalls maskierte Komplizen heranwinkt. Der Unbekannte schmiert daraufhin das Venus-Symbol und den Zahlencode „161“, („Antifaschistische Aktion“ oder „Antifa Area“) an die Wand, während die anderen beiden mehrere Fensterscheiben mit schweren Farbbeuteln einwerfen.

Einige Hausbewohner seien durch den Lärm aufgewacht und hätten einen flüchtigen Angreifer noch kurz gesehen, schildert ein Burschenschafter die Situation gegenüber der JF. Die Polizei wurde noch in der Nacht informiert. Am Samstag morgen sicherten Beamte Beweismittel, darunter Farbbeutel und Handschuhe.

Burschenschaften sind bundesweit im Visier

Nicht zum ersten Mal wird die 1899 gegründete Korporation Opfer linksextremer Attacken. Bereits im Dezember 2023 sei das Haus in einer Nacht angegriffen worden, erzählt der Bewohner der JF. Damals hätten die mutmaßlichen Linksextremisten mit Farbe gefüllte Glasflaschen verwendet, beim Werfen allerdings die Scheiben verfehlt. Die Teutonia Aachen habe damals noch keine Kameras am Haus gehabt, weshalb nicht klar sei, um wie viele Angreifer es sich handelte. Bisher sei kein Tatverdächtiger ermittelt worden.

Bundesweit kommt es immer wieder zu derartigen Taten. Am Samstag bekannte sich etwa die „Autonome Antifa Freiburg“ zu einem Farbanschlag auf das Haus der Karlsruher Burschenschaft Tuiskonia. In der Nacht vom 2. auf den 3. März wurde dort von bisher Unbekannten der Hausbriefkasten zerstört und die Parole „Männerbünde zerschlagen“ an die Außenwand geschmiert. (st)