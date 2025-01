Hat die CDU ihren Wahlwerbespot bei der AfD abgekupfert?

Anzeige

„Deutschland, was ist eigentlich los mit dir?“, fragt eine Stimme aus dem Off. Zu sehen sind Luftaufnahmen vom Brandenburger Tor, von jemandem am Steuer, einem Hafen, von fleißigen Handwerkern und der Siegessäule in Berlin. Die Stimme sekundiert: „Warst du nicht mal Exportweltmeister? Warst du nicht mal Technologieführer? Ein Land, das man respektierte und bewunderte?“ Und so geht es immer weiter. Land der Dichter und Denker. „Du hast so viel mehr verdient.“

„Wie wäre es also“, fragt die Stimme, „wenn wir das Gute an dir wieder besser machen? Wenn wir aufhören zu streiten.“ Zu sehen sind diese Aufnahmen im offiziellen Wahlwerbespot der CDU. Am Ende läuft Friedrich Merz ins Bild und sagt: „Laß uns das machen, Deutschland, damit wir wieder das Land werden, das wir kennen und lieben, damit wir wieder stolz sein können auf dieses Land.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Deutschland, was ist eigentlich los mit Dir?“, fragen beide Parteien

Der Film ist handwerklich gut gemacht, emotional und verbreitet eine positive Botschaft. Nicht das Schlechteste, was die CDU in dieser Hinsicht produziert hat. Es gibt nur ein Problem: Der Film wirkt, als sei er weitgehend von einem alten AfD-Motivationsvideo abgekupfert worden. Mit zum Teil identischen Sätzen und Filmaufnahmen.

Der AfD-Film von 2021 beginnt mit der Frage „Deutschland, was ist eigentlich los mit dir?“. Es folgen Luftaufnahmen deutscher Denkmäler, von jemandem am Steuer, von fleißigen Handwerkern und der Siegessäule in Berlin. Weiter: „Deine Währung war die härteste der Welt, deine Wirtschaft war stark und gerecht.“ Mit pathetischer Musik geht es weiter. „Wir wollen, daß Deutschland wieder schön, wieder sicher, wieder stark wird.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

CDU: Unterschiede „deutlich erkennbar“

Aufmachung, Musik, Intention, Spannungsbogen: Die Gemeinsamkeiten der beiden fast vier Jahre auseinander liegenden Filme sind frappierend. Hat sich die CDU also bewußt bei der Konkurrenz bedient? Oder sind das nur eine Menge zufälliger Zufälle? Auf Anfrage der JUNGEN FREIHEIT wies ein CDU-Sprecher den Vorwurf, plagiiert zu haben, zurück. „Die CDU Deutschlands hat ihren Wahlwerbespot natürlich unabhängig von anderen Parteien entwickelt und umgesetzt.“ Die Unterschiede seien „deutlich erkennbar“.

Plagiat oder nur Inspiration? Der neue CDU-Wahlwerbespot weist zahlreiche frappierende Ähnlichkeiten zu einem älteren Video der AfD auf. Aufmachung, Spannungsbogen und sogar ganze Sätze sind gleich. Was sagt die CDU dazu? https://t.co/rpAA7ZxSHz pic.twitter.com/39uhdA6pfz — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) January 14, 2025

Bei der AfD sieht man das anders. Der Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm, der den Wahlspot eingesprochen hatte, sagte der JF: „Die Raubkopierer haben wieder zugeschlagen. Das ist ein Fall für die Plagiatsjäger. Die Union ist offensichtlich so entkernt und hilflos, dass man sich schon dreist bei der Konkurrenz bedienen muß.“

Das komme davon, „wenn man vor lauter Brandmaurerei nicht mehr zum inhaltlichen Denken kommt“. Den CDU-Spot nannte er „unglaubwürdig“ und ergänzt: „Ein Argument mehr für das Original.“