Fall Gelbhaar: Erster Rücktritt bei den Grünen

Anzeige

BERLIN. Shirin Kreße, Berliner Bezirksfraktionschefin der Grünen, hat ihren Austritt aus der Partei bekanntgegeben. Hintergrund für den Abgang sind die mutmaßlich erfundenen Belästigungsvorwürfe gegen den grünen Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar.

Kreße, die als Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Feminismus und bis vor kurzem Mitarbeiterin eines Grünen-Politikers im Abgeordnetenhaus war, erklärte am Wochenende ihren Rücktritt vom Mandat in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Mitte. Die genauen Gründe ließ sie offen, betonte aber, daß sie durch den Rückzug möglichen Schaden von der Partei und den Opfern sexualisierter Gewalt abwenden wollte.

Zeugin gegen Gelbhaar soll nicht existieren

Am Sonntag meldete sie sich zu Wort und teilte mit, daß sie nicht nur ihr Mandat und ihre Ämter niedergelegt, sondern auch die Partei verlassen habe. Kreße war von Beginn an in die Affäre rund um Gelbhaar involviert und hatte laut Berichten während einer internen Runde der Parteilinken die Belästigungsvorwürfe erhoben. In der Folge warf sie ihrer Partei weitere schwere Anschuldigungen vor, die auch den RBB und eine falsche eidesstattliche Versicherung umfassen. Vor dem Wochenende war bekannt geworden, daß die Hauptbelastungszeugin gegen den Politiker nicht existieren soll.

Unterdessen hat Gelbhaar juristische Schritte wegen Verleumdung eingeleitet. Der Bundestagsabgeordnete bezeichnete die Vorwürfe als „frei erfunden“ und hat Anzeige gegen unbekannt erstattet. Eine Aufklärung des Vorfalls durch die Staatsanwaltschaft ist noch in vollem Gange. (rr)