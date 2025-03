Berliner Schule zwingt Kinder zu Ramadan-Feier

In Berlin sollten im Ramadan alle Schüler ein islamisches Fest feiern. Symbolfoto: picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich Baumgarten

Eine Berliner Schule lud Schüler nicht nur zum islamischen Fastenbrechen im Ramadan ein, sondern verhängte in einem Brief an die Eltern sogar eine Anwesenheitspflicht. Der JF liegt das Schreiben vor.