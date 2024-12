Weidel wird Kanzlerkandidatin der AfD: „Mannschaft mit einer Stürmerin“

Anzeige

Tino Chrupalla greift zu einem Bild aus dem Fußball, als er das wohl am schlechtesten gehütete Geheimnis seiner Partei lüftet. „Die AfD ist eine Fußballmannschaft mit einer Stürmerin“, sagt der Parteivorsitzende und meint damit – natürlich – Alice Weidel. Erstmals zieht die AfD mit einem eigenen Kanzlerkandidaten in den Wahlkampf. Von einen „historischen Tag“ spricht Chrupalla am Sonnabend mittag. Er selbst sieht sich in der Rolle des Liberos – also eine Art Ausputzer vor dem Tor. Der Sachse macht vor mehr als 100 angemeldeten Journalisten – es sind mehr Reporter drinnen als Gegendemonstranten vor der Tür – dann auch den Aufschlag, überschüttet seine Co-Vorsitzende mit Lob und warmen Worten.

Sowohl der Bundesvorstand als auch die in der Bundesgeschäftsstelle versammelten Landesvorsitzenden hätten Weidel „einstimmig“ vorgeschlagen. Nun muß der AfD-Bundesparteitag Anfang Januar in Riesa noch abnicken. Dies gilt allerdings als sicher. Mit weit mehr als 90 Prozent rechnen einige.

Rundumschlag gegen die Konkurrenz

Und Weidel? Es ist einer dieser Termine, der ihr ganz offensichtlich Spaß macht. Breites lächeln, große Worte. Ein „großer Tag für die Partei“ sei das – und auch für Deutschland. Viele Kameras sind jetzt auf sie gerichtet, viele Fotoapparate klicken als die 45jährige den Anspruch zum Regieren formuliert. Als zweitstärkste Kraft – die AfD liegt laut Umfragen mit 17 bis 19 Prozent noch vor SPD und Grünen – wolle die AfD auch gestalten.

Dann legt die Parteichefin los, rattert nur so durch Themen, Forderungen und scharfer Kritik an den politischen Konkurrenten. „Deutschland ist in einer seiner schwersten Krisen“, sagt sie energisch und wird dann immer lauter. Das Land, das einst eine sichere und preiswerte Energieversorgung, eine starke Wirtschaft gehabt und im Frieden gelebt habe, sei geradezu „abgestürzt“. Mit der Automobilindustrie werde der deutschen Wirtschaft „das Rückgrat gebrochen“, die Energiewende mit „Flatterstrom“ tue dann den Rest. „Es wurde alles weggemacht, was funktioniert.“ Die soziale Marktwirtschaft sei „abgeschafft“ worden.

Die Lösung der AfD: Zurück zur Kernkraft, Erhalt der „modernen Kohlekraftwerke“ und Gas, egal wie es nach Deutschland kommt. Eine Anspielung, daß die AfD auch Nord Stream wieder in Betrieb gehen lassen will. Zudem sollen die Steuern auf ein „international konkurrenzfähiges Niveau“ gesenkt und die CO2-Abgabe samt dem EEG abgeschafft werden.

Illegalen Migranten sollen die Sozialleistungen gestrichen werden

Zweites Kernthema soll die Einwanderungspolitik werden. Deutsche sollten „nicht mehr Freiwild für eine marodierende Migrantengewalt“ sein. Millionen Migranten seien unkontrolliert in Land geströmt, was sich nun auch in den Polizeilichen Kriminalstatistiken widerspiegele. Ausländern sollen deswegen, sofern sie noch nie in Deutschland gearbeitet und Steuern gezahlt hätten, alle Sozialleistungen gestrichen werden. Sachleistungen sollen es dann richten. Weidel redet sich in Rage: „Illegale, Vergewaltiger, Mörder werden wir sofort abschieben“ und erntet dafür Applaus von den an der Seite wartenden Landesfürsten und den anderen Mitgliedern des Bundesvorstands. Es ist durchorchestriert.

Ein Thema, bei dem es in der Partei vorab zumindest bei einigen Stirnrunzeln gegeben hatte, räumt Weidel dann gleich proaktiv ab: die Familienpolitik. Zwar sieht die AfD die Familie weiter als Keimzelle der Gesellschaft und will diese deutlich besserstellen. Nur fehlt zumindest im Entwurf des Wahlprogramms der Hinweis, diese solle aus Vater, Mutter und Kindern bestehen. Manch einer fürchtete, dies könne die offen homosexuell lebende Politikerin im Wahlkampf angreifbar machen, andere dagegen verweisen auf die bisher zu kurz gekommenen Alleinerziehenden. Weidel selbst verbittet sich „jede Einmischung“ in ihre Familie. „Die Queerbeauftragten haben von meiner Lebenswirklichkeit keine Ahnung“, donnert die Politikerin in den vollen Saal der neuen Bundesgeschäftsstelle.

AfD will Friedenspartei sein

Auch auf den Fall des Rentners Stefan Niehoff geht sie ein. Politiker müssten es sich nun einmal gefallen lassen als „Schwachkopf“ bezeichnet zu werden, wenn sie keine Ahnung von Politik hätten. Deswegen wolle die AfD den Paragraphen 188, der Beleidigungen von Politikern strenger bestraft als der normale Beleidigungsparagraph es eigentlich vorsieht, abschaffen. Als sie die neuen Plakatmotive durchgeht, geht es dann auch um den Ukrainekrieg. „Zeit für Frieden“ steht auf einem der Motive. „Das ist vor allem Tino Chrupallas Thema“, entfährt es ihr erst. Schnell ergänzt sie, Deutschland dürfe keine Kriegspartei sein. „Wenn sie den Krieg nicht haben wollen, wählen sie AfD.“ CDU-Chef Friedrich Merz und Grünen-Frontmann Robert Habeck will sie deswegen gleich in die Ukraine schicken, damit „sie unsere Soldaten in Ruhe lassen“.

Als Weidel die Fragerunde für die Journalisten eröffnet, schaut sie streng auf ihre Uhr. 15 Minuten Zeit habe man nur, da man danach noch eine weitere Sitzung mit dem Bundesvorstand und den Länderchefs abhalte. Bis 18 Uhr soll heute noch der Parteitag vorbesprochen werden. Dabei wird es auch um die Jugendorganisation der Partei gehen. Teile des aktuellen Vorstands der Jungen Alternative (JA) – vor allem aus Brandenburg und Bayern – wehren sich gegen die Idee, die AfD-Jugend künftig direkt an die Partei anzugliedern.

Am Rande geht es auch um die Junge Alternative

Knapp 2.500 Mitglieder hat die JA derzeit und ist damit eine der kleinsten Jugendorganisationen von den im Bundestag vertretenden Parteien. Die Hälfte davon ist nicht mal Mitglied der AfD und wird innerparteilich als besonders radikal wahrgenommen. Von den 6.500 AfD-Mitgliedern, die jünger als 36 sind, ist damit nur ein Bruchteil auch Mitglied der JA. Dem Vernehmen nach sprechen sich allerdings nach dem Bundesvorstand auch alle Landesvorstände für das vom Bundesvorstand vorgeschlagene neue Modell aus. Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit zur Änderung der Partei werde sicher erreicht, heißt es aus Parteikreisen.

Doch eigentlich soll es auf dem Parteitag vor allem eines geben: Rückendeckung für Weidel. Was denn das Wahlziel der AfD sei, wird die designierte Kanzlerkandidatin gefragt. Eine genaue Zahl will sie nicht nennen – im Gegensatz zu ihrem Co-Chef Chrupalla, der am Wochenende von 20 Prozent sprach. Möglichst viel soll es halt sein, sagt Weidel.

Bleibt die Doppelspitze im Bundestag

Bleibt die Frage, warum die Partei nun eine Mannschaft mit „einem Stürmer“ sei, während man in der mächtigen Bundestagsfraktion weiter auf eine Doppelspitze setzt? Weidel kann mit den Fußballbildern wenig anfangen, verweist aber darauf, daß sie die Doppelsitze im Bundestag bewährt habe. Chrupalla, der seiner Co-Chefin sonst das Feld überläßt, ergreift dann selbst auch noch das Wort. Er verweist darauf, daß es seit er und Weidel die Parteichefs sind, auch die Umfragen gestiegen seien und der Streit weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden sei. Die beiden an der Spitze seien ein eingespieltes Team und hätten auch eine Mannschaft zusammen, die den Erfolg bringen werde.

So ganz vom Tisch ist die Frage in der Partei, die bis 2015 sogar drei Vorsitzende hatte, allerdings nicht. Bereits auf dem vergangenen Parteitag in Essen wurde ein Antrag aus dem mächtiger werdenden Netzwerk des Abgeordneten Sebastian Münzenmaier diskutiert, künftig auch einen Generalsekretärsposten zu schaffen, wenn dafür die Zahl der Vorsitzenden auf einen reduziert werde. Der Antrag wurde, wie so viele andere, in die Ausschüsse verwiesen. Doch aus der Welt ist das Thema nicht. Zumal viele Landesverbände, auch Chrupallas eigener in Sachsen, längst nur noch eine Einzelspitze haben.

Einfluß der Ostverbände könnte sinken

Hinzu kommt, daß die Ostverbände – glaubt man den Umfragen– in der kommenden Fraktion an Einfluß verlieren könnten. Dort hatte die Partei 2021 ihr Potential bereits stark ausgeschöpft. Im Westen dagegen könnten sich einige Verbände vielleicht sogar verdoppeln.

Dort ist der Wunsch nach einer straffen Führung besonders ausgeprägt. Doch bis dahin ist noch Zeit, auf dem kommenden Parteitag dürfte das Thema gar nicht erst zur Sprache kommen. Dann soll sich alles um das Programm drehen. Und um Alice Weidel.