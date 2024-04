Während Zugfahrt – Sudanese attackiert Mitfahrer mit Messer

Anzeige

LAHNSTEIN. Ein Sudanese hat am Montag mittag einen Mitreisenden in einem Zug in Rheinland-Pfalz mit einem Messer attackiert. Nach Angaben der örtlichen Polizei gerieten der Tatverdächtige und sein Opfer auf der Strecke Koblenz-Lahnstein in einen Streit, woraufhin der 35jährige Sudanese den 20jährigen Iraner mit einem Messer „schwer, aber nicht lebensbedrohlich“ verletzte.

Die Sicherheitskräfte nahmen den Tatverdächtigen fest. Eine Gefahr für andere Fahrgäste bestand offenbar nicht. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus im nahegelegenen Koblenz gebracht.

Wegen des Vorfalls war zeitweise ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Einsatz. Beim Zugverkehr kam es zu Verspätungen, der Bahnhof in Niederlahnstein wurde vorübergehend gesperrt, berichtet die Rhein-Lahn-Zeitung. Das konkrete Motiv des Tatverdächtigen ist noch unbekannt. (lb)