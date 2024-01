Deutsche rechnen mit absoluter AfD-Mehrheit im Osten

Anzeige

BERLIN. 53 Prozent der Deutschen gehen davon aus, daß die AfD bei mindestens einer der drei Landtagswahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr die absolute Mehrheit gewinnt. Das ist das Ergebnis einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Dagegen halten es 32 Prozent der Befragten für eher unwahrscheinlich, daß die AfD nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September sowie in Brandenburg am 22. September den Ministerpräsidenten und eine Alleinregierung stellt.

Aktuell ist die AfD in einer Umfrage für Sachsen auf den Rekordwert von 37 Prozent gestiegen. Die Kanzlerpartei SPD würde demnach mit nur noch drei Prozent aus dem Landtag fliegen.

AfD führt in allen Umfragen deutlich

In Ostdeutschland halten es sogar 58 Prozent für wahrscheinlich, daß die AfD in einem der drei Länder an die Macht kommt und den Regierungschef stellen wird. Die Oppositionspartei führt dort zum Teil mit sehr großem Vorsprung die Umfragen an.

In allen drei Ländern sind bisher SPD und Grüne an der Regierung beteiligt, in Brandenburg und Sachsen auch die CDU. In Thüringen stellt die Linke in einer rot-rot-grünen Minderheitskoalition, geduldet von der Union, den Ministerpräsidenten.

Eine Koalition mit der AfD schließen alle anderen in den drei Landtagen vertretenen Parteien derzeit aus. Die AfD könnte daher nach jetzigem Stand nur den Regierungschef stellen, wenn sie die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament erhält.

Deutsche glauben: „Brandmauer“ gegen AfD stürzt ein

42 Prozent der Befragten gehen jedoch davon aus, daß die „Brandmauer“ der CDU nicht halten wird. Eine Minderheit von 36 Prozent rechnet dagegen damit, daß die Union weiterhin nicht mit der AfD zusammenarbeiten wird.

Parallel zur Europawahl am 9. Juni finden unter anderen in allen ostdeutschen Ländern mit Ausnahme Mecklenburg-Vorpommerns auch Kommunalwahlen statt. (fh)