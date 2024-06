Transgender-Gefangener will geschlechtsangleichende Operation

Anzeige

DÜSSELDORF. In Nordrhein-Westfalen hat ein männlicher Transgender-Gefangener die Erlaubnis für eine geschlechtsangleichende Operation beantragt. „Dies wäre dann der erste derartige Eingriff, der in Nordrhein-Westfalen während der Haft durchgeführt wurde“, heißt es im jährlichen Bericht des dortigen Justizvollzugsbeauftragten. Zuvor habe der biologische Mann seinen Personenstand geändert und sei vom Männer- in den Frauenvollzug verlegt worden.

Dadurch habe er jedoch seine Arbeit verloren und während der laufenden Hormontherapie nicht die benötigte psychologische Betreuung erhalten, schilderte der Gefangene demnach in einer Eingabe an den Justizvollzugsbeauftragten. Darüber hinaus sei ihm die Teilnahme am sogenannten Umschluß verwehrt worden, da er noch männliche Geschlechtsmerkmale habe. Mit Umschluß ist der gegenseitige Besuch oder der zeitweilig gemeinsame Aufenthalt zweier Strafgefangener gemeint.

Transgender-Häftling hat Depressionen

Diese Isolationserfahrung habe ihn massiv getroffen und während der „ohnehin äußerst vulnerablen Phase der Hormonbehandlung“ zu starken Depressionen und Selbstmordabsichten geführt, gab der biologische Mann an. Im weiteren Verlauf habe sich seine Erfahrung jedoch zum Positiven verändert. Es sei in der Haftanstalt eine Arbeitsgruppe „Trans“ gegründet und ein progressiver Wandel spürbar geworden.

Dem Bericht zufolge warte der Gefangene nun auf die Erlaubnis für eine geschlechtsangleichende Operation, für die seit Anfang Januar 2024 das notwendige Gutachten vorliege.

Justizministerium äußert sich