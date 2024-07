Zwei Polizisten am Hamburger Hauptbahnhof, wo laut der Innenbehörde der Großteil der Raubtaten stattfindet Foto: picture alliance /ABBfoto | –

Straßenraub in Hamburg: So hoch ist der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen

In Hamburg weist die Kriminalstatistik für das erste Halbjahr 2024 einen Rückgang der Straftaten aus. In bestimmten Deliktbereichen stieg die Zahl der Taten allerdings deutlich an. Zudem gibt es Zahlen zum Anteil der ausländischen Tatverdächtigen.