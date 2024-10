Spionage-Verdacht in Leipzig: Mutmaßliche chinesische Agentin festgenommen

Anzeige

LEIPZIG. Das Bundeskriminalamt hat am Montag die chinesische Staatsangehörige Yaqi X. in Leipzig festgenommen. Sie sei „dringend verdächtig“, als Agentin für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft am Dienstag mit. Dabei habe man ihre Wohnung und ihren Arbeitsplatz durchsucht.

X. arbeitete demnach für ein Unternehmen, das Dienstleistungen im Bereich Logistik am Flughafen Leipzig/Halle erbringt. Im Zeitraum August 2023 bis Mitte Februar 2024 soll die Frau einem Mitarbeiter des chinesischen Geheimdienstes dabei mehrfach Informationen zu Flügen, Frachten und Passagieren des Flughafens übermittelt haben. Vor allem Informationen über den Transport von Rüstungsgütern sowie Personen mit Verbindungen zu einem deutschen Rüstungsunternehmen soll X. weitergereicht haben.

Verdächtige soll Verbindungen zu Krah-Mitarbeiter haben

Bei dem entsprechenden Mitarbeiter soll es sich nach Aussage der Bundesanwaltschaft um Jian G. handeln – einen im April festgenommenen ehemaligen Mitarbeiters des EU-Abgeordneten Maximilian Krah (AfD). Dieser war bereits seit 2020 vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Zuvor hatte G. selbst mehrere Jahre für den deutschen Inlandsgeheimdienst gearbeitet.

Die beschuldigte Frau wurde am Montag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Sie sitzt nun in Untersuchungshaft.

Krah wies eine Verbindung zwischen sich und der Frau zurück. „Es gibt nach der Presseerklärung des Generalbundesanwalts keinerlei Zusammenhang zwischen der heutigen Festnahme und meiner Tätigkeit. Null. Die Beschuldigte kommunizierte mit meinem ex-Mitarbeiter, der auch für den VS gearbeitet hat. Was habe ich damit zu tun?“, schrieb er am Dienstag auf der Internetplattform X.

(lb)