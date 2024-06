Sohn von Serben-Präsidenten mutmaßlich an Hooligan-Krawallen beteiligt

GELSENKIRCHEN/BELGRAD. Der Sohn des amtierenden serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić, Danilo, hat sich mutmaßlich an der Massenschlägerei zwischen serbischen und englischen Hooligans am Sonntag beteiligt. Videos zeigen den Gewaltausbruch zwischen den beiden Fanlagern vor dem Spiel, das England später eins zu null gewann. Die Aufnahmen sollen zeigen, wie Vučić von drei Begleitern davon abgehalten wird, auf englische Randalierer loszugehen.

Nach Angaben der kroatischen Nachrichtenseite „Index.hr“ und des bosnischen Mediums „Klix.ba“ soll es sich bei den Personen, die Vučić aufhalten, um Personenschützer der Spezialeinheit „Cobra“ der serbischen Militärpolizei handeln.

Danilo Vučić, the son of the Serbian president, is seen wrestling with his bodyguards as he attempts to join a clash with English fans in Gelsenkirchen ahead of the Serbia-England game.

Danilo is known for his links with Serbian ultras, extremist groups and criminal underground. pic.twitter.com/6hlGU4mAjy

— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) June 16, 2024