„Nazischwein“ gerufen und zugeschlagen: SPD-Politiker attackiert AfD-Mitglied

Anzeige

HÜRTH. Im nordrhein-westfälischen Hürth ist es in der Nacht zu Sonntag offenbar zu einem gewalttätigen Angriff auf den dortigen AfD-Politiker Norbert Raatz gekommen. Ein Video aus einer Kneipe zeigt, wie das spätere Opfer zuerst als „Nazischwein“ beschimpft und geschubst wird. Anschließend schlägt der Tatverdächtige auf Raatz ein und verläßt mit mehreren Begleitern das Lokal, wie „Philosophia Perennis“ berichtete.

Lukas Gottschalk von der SPD schlägt einen AfD Ratsherren in der Kneipe zusammen. Das ganze spielt bei Köln sich ab und lässt einen nur fassungslos zurück

Aber klar, die Gefahr kommt von rechts pic.twitter.com/efo9jdcaqv — Ganesha 🇩🇪🇮🇳 (@DerGanesha) December 23, 2024

Ein Sprecher des AfD-Stadtverbands Hürth erhob schwere Vorwürfe gegen die örtliche SPD. So soll es sich bei dem Angreifer um den Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten im Stadtrat, Lukas Gottschalk, halten. „Der Aggressor ist, wie auch in der Öffentlichkeit immer wieder zu sehen, unser politischer Gegner, in diesem Fall ein 31jähriger SPD-Funktionär im Weihnachtspullover“, heißt es auf dem Facebook-Kanal der städtischen AfD.

AfD-Landeschef fordert Konsequenzen

Auch der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Martin Vincentz, äußerte sich zu dem Vorfall. „In was für Zuständen sind wir angekommen, in denen ein SPD-Stadtrat einen politischen Konkurrenten einer anderen Partei in einer Gaststätte erst beschimpft und dann zusammenschlägt?“ Die Tat sei eine Zäsur. Vincentz forderte die SPD auf, Gottschalk aus der Partei zu werfen und sich beim Opfer zu entschuldigen.

Ein Sprecher der Polizei sagte der JF, inzwischen ermittle der Staatsschutz wegen gefährlicher Körperverletzung. Raatz sagte dem Magazin, er habe Anzeige gegen Gottschalk gestellt. Die Hürther SPD wollte sich auf Nachfrage der JF nicht zu der Sache äußern. (st)