Polizei zeigt erstmals Waffenarsenal von RAF-Terroristin Klette

Das Waffenarsenal der RAF-Terroristin Daniela Klette, Klette in Handschellen Foto: Landeskriminalamt Niedersachsen / picture alliance/dpa | Uli Deck Montage: JF

Eine tschechische Maschinenpistole, ein polnisches Sturmgewehr, Perücken und Unmengen an Geld: Die Behörden präsentieren erstmals, was die ehemalige RAF-Terroristin Klette in ihrer Wohnung versteckte. Mindestens ein Fund deutet auch auf bislang unbekannte Helfer hin.