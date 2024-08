Polizei stürmt Lesung von Martin Sellner in Neulingen

NEULINGEN. Die Polizei hat am Samstag in Neulingen eine Lesung des rechten Autoren Martin Sellner beendet. Videos auf X zeigen, wie behelmte Beamte ein Lokal betreten. Zudem wurde dem Österreicher ein befristetes Aufenthaltsverbot für die Gemeinde übergeben. „Die betreffende Person verließ im Anschluß den Veranstaltungsraum und kam der Verfügung nach“, sagte ein Sprecher der Polizei.

You can’t make this up:@Martin_Sellner talks about police raids for free speech and German police stops his lecture. pic.twitter.com/jIS66TdjzF

— Miró (@unblogd) August 3, 2024