Ostdeutsche wünschen sich Regierung aus Union und AfD

Annäherung in einer JF-Montage: AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und CDU-Chef Friedrich Merz als künftige Koalitionapartner?

Fällt die Brandmauer in den Köpfen? In den neuen Bundesländern steigt ein theoretisches schwarz-blaues Bündnis zur beliebtesten Regierungskonstellation auf. Doch wie sieht es in ganz Deutschland aus?