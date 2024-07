Nach Angriff auf „Björn Banane“: Sprengstoff bei Antifa gefunden

Anzeige

BERLIN. Bei der Wohnungsdurchsuchung eines Mitglieds der Antifa haben Polizisten am Dienstag in Berlin-Weißensee Sprengstoff gefunden. Der 40jährige steht im Verdacht, mit weiteren maskierten Linksextremisten die rechten Aktivisten „Björn Banane“ und Sebastian Weber in Berlin-Kreuzberg überfallen zu haben. Vorwurf: Schwerer Raub.

Aufgrund des Fundes in der Smetanastraße evakuierte die Polizei die Umgebung. 200 Nachbarn mußten ihre Wohnungen verlassen, bis Spezialisten den Sprengstoff unschädlich gemacht hatten.

Antifa-Material gefunden

Bei der Durchsuchung entdeckten die Ermittler des polizeilichen Staatsschutzes auch Propagandamaterial der Antifa. Der Verdächtige wurde festgenommen. Am heutigen Mittwoch soll entschieden werden, ob er einem Haftrichter vorgeführt wird.

Der Antifa-Angriff in Kreuzberg hatte dem früheren Ballermann-Sänger Björn Winter, der sich nun „Björn Banane“ nennt, und dem Macher von „Weichreite TV“, Sebastian Weber gegolten, der für die AfD im Kreistag des Landkreises Leipzig sitzt. „Banane“ trat auch bei den Veranstaltungen des von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) verbotenen Compact-Magazins „Die blaue Welle rollt“ auf.

„Björn Banane“ geschlagen und beraubt

Die Linksextremisten besprühten die beiden am Donnerstag mit Pfefferspray und schlugen sowie traten auf „Björn Banane“ ein. Dabei raubten sie dem Youtuber Kamerazubehör und eine Jacke.

Die Polizei konnte kurz darauf einen Angreifer festnehmen. Die Beamten fanden bei ihm Pfefferspray und ein Klappmesser. Es handelt sich dabei um den 40jährigen, in dessen Wohnung nun der Sprengstoff gefunden wurde. Die anderen Linksextremisten konnten bisher nicht gefaßt werden. (fh)