Linksextremisten überfallen AfD-Abgeordnete in Stuttgart

STUTTGART. Mehrere Linksextremisten haben am Mittwoch nachmittag in Stuttgart einen AfD-Informationsstand angegriffen und zwei Landtagsabgeordnete verletzt. „Eine mehrköpfige Personengruppe hielt direkt vor dem Informationsstand ein Banner in die Höhe und versuchte, dadurch den Informationsstand zu blockieren. In diesem Zusammenhang wurden Angehörige der Landtagsfraktion verbal und in der Folge körperlich angegangen“, teilte die Polizei mit.

„Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Landtag.“ Laut den Sicherheitskräften konnten allerdings zwei Frauen ausfindig gemacht werden, die sich vor dem Angriff an einer versuchten Blockade des Infostands beteiligt haben sollen. „Ihre Tatbeteiligung ist Gegenstand der Ermittlungen.“ Der Infostand der Partei war Teil der Festveranstaltung „75 Jahre Grundgesetz“ vor dem Landtag in Stuttgart.

Zwei AfD-Abgeordnete werden in Stuttgart tätlich angegriffen und verletzt und die @tagesschau bebildert die Nachricht in dieser tendenziösen Weise. pic.twitter.com/iAdtC3hZRQ — Dieter Stein (@Dieter_Stein) May 9, 2024

Faeser schweigt sich aus

Fahndet wird nun nach einem Mann und einer Frau. „Eine Angreiferin war zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatte braunes, lockiges Haar. Sie war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einem karierten Mantel. Ein anderer männlicher Angreifer war zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er trug eine Brille und war bekleidet mit einer hellblauen Jeanshose und einer schwarzen Regenjacke.“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die sich nach einem Angriff auf einen SPD-Politiker in Dresden noch empört hatte, verurteilte den Angriff auf die beiden AfD-Abgeordneten nicht. (ho)