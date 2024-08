„Letzte Generation“ blockiert mehrere Flughäfen bundesweit

Anzeige

BERLIN. Klima-Radikale der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Donnerstag morgen bundesweit mehrere Flughäfen blockiert. Angaben der Gruppe zufolge haben sich jeweils zwei Personen in orangenen Warnwesten illegal Zugang zu den Flughäfen Berlin-Brandenburg, Nürnberg, Stuttgart, Karlsruhe und Köln-Bonn verschafft. „Die Klimakatastrophe ist so viel beängstigender als jede Strafandrohung: Sie zerstört unser aller Zukunft! Es geht um unsere Existenz“, heißt es auf dem X-Kanal der Gruppe.

++ Protest am Flughafen Nürnberg ++ 💬 „Die ganzen Antworten, um unser Überleben und unsere Demokratie zu sichern sind da wann handelt die Bundesregierung endlich im Interesse unseres Überlebens?“https://t.co/m3a3Gd92nn pic.twitter.com/c1BEpcDRig — Letzte Generation (@AufstandLastGen) August 15, 2024



Mehrere Videos zeigen Mitglieder der Klima-Extremisten bei der Blockade – sie sprechen dort über ihre Motive. Eine Frau, die gerade den Flugbetrieb in Nürnberg stört, indem sie widerrechtlich auf dem Gelände sitzt, sagt dabei, sie und ihre Gleichgesinnten forderten die Bundesregierung auf, „einen Ausstiegsvertrag zu unterzeichnen für Kohle, Öl und Gas“. In anderen Videos äußern Klima-Blockierer ähnliches und werfen der Bundesregierung vor, mit ihrer – aus Sicht der „Letzten Generation“ – laschen Klimapolitik viele Menschenleben in Gefahr zu bringen.

🗣️“Ich bin hier am Flughafen BER, weil ich nicht hinnehmen kann, dass die Art, wie wir mit fossilen Brennstoffen umgehen, unfassbar viele Leben auf’s Spiel setzt. Öl tötet & wir fordern, dass wir bis 2030 die Nutzung aller fossilen Rohstoffe beenden!“https://t.co/vG5cwU507I pic.twitter.com/XiKxWxt9yO — Letzte Generation (@AufstandLastGen) August 15, 2024

„Letzte Generation“ begeht öfter solche Straftaten

In Nürnberg ist der Flugverkehr aktuell komplett eingestellt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Am Flughafen Berlin-Brandenburg wurde das Fliegen kurzzeitig eingestellt, dann aber wieder aufgenommen. Auch in Köln-Bonn ist aktuell der gesamte Luftverkehr stillgelegt. In Stuttgart gelang es den Klimaideologen nicht, den Flughafen stillzulegen, in Karlsruhe ebenso nicht.

Immer wieder begehen Mitglieder der „Letzten Generation“ Straftaten dieser Art. Zuletzt hatte es Anfang August Hausdurchsuchungen bei acht Klima-Radikalen in mehreren Bundesländern gegeben, die Ende Juli den Frankfurter Flughafen zum Erliegen gebracht hatten. Insgesamt 140 Flüge mußten damals abgesagt werden. (st/kuk)