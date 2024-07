Klima-Kriminelle blockieren Flughafen Köln-Bonn

KÖLN. Am frühen Morgen sind Klima-Kriminelle der „Letzten Generation“ auf das Rollfeld des Flughafens Köln-Bonn eingedrungen und legen seitdem den kompletten Flugverkehr lahm. Um 5 Uhr brachen sie ein, durchschnitten einen Zaun und klebten sich dann auf die Start- und Landebahn. Der Airport mußte eine halbe Stunde später den kompletten Flugverkehr absagen.

Maschinen dürfen weder starten noch landen. Tausende Reisende verpassen mitten in den Sommerferien ihre Anschlußflüge. Zunächst entdeckte das Sicherheitspersonal drei Täter, wie die Kölner Polizei mitteilte. Die Beamten befinden sich inzwischen im Großeinsatz.

Sie suchen das Gelände auch mit Drohnen nach möglichen weiteren Mitgliedern der „Letzten Generation“ ab. Bisher war die Polizei nicht imstande, die festgeklebten Personen vom Asphalt zu lösen: „Das könnte noch dauern“, sagte eine Sprecherin.

🔥 Oil Kills! Internationale Protestkampagne gestartet!

‼️ Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!… pic.twitter.com/RLSsVSwMfS

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 24, 2024