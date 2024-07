Grünen-Abgeordnete wechselt zur Unions-Fraktion

Anzeige

BERLIN. Die grüne Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen hat am Montag angekündigt, in die Fraktion der CDU/CSU wechseln zu wollen. „Meine Entscheidung ist das Ergebnis eines langen Prozesses“, sagte die 30jährige Mannheimerin der Nachrichtenagentur dpa und bezeichnete den Wechsel als einen „Schritt nach vorne“. Ihre Vorstellung darüber, „wie und in welchem Stil Politik gemacht“ werde, habe sich „weiterentwickelt“.

Es brauche „eine Debattenkultur, in der Menschen ihre Meinung und ihre Sorgen sagen können, ohne in Schubladen gesteckt zu werden“, betonte Sekmen. „Diese Stimmen müssen aus einer starken Mitte und nicht aus den extremen Rändern der Politik kommen.“ Das Grundsatzprogramm der CDU stehe in ihren Augen dafür, Menschen über ihr Handeln und Wirken statt über ihre Herkunft zu definieren.

Grüne müssen Abgang kompensieren

Zudem sollen Enttäuschungen über die Wirtschaftspolitik der Grünen entscheidend gewesen sein. So habe Sekmen bereits vor einigen Wochen Kontakt zur CDU aufgenommen, berichtete die Nachrichtenseite Table Media. Es habe Gespräche mit dem Fraktionschef Friedrich Merz sowie dem Vorsitzenden der baden-württembergischen Landesgruppe im Bundestag, Andreas Jung, gegeben.

CDU-Chef Merz zeigt sich über den Zuwachs erfreut. „Mit ihrer Familiengeschichte und ihren Themen verbindet Frau Sekmen vieles, wofür auch die CDU steht. Wir machen Politik für die fleißigen Menschen in unserem Land“, sagte er. Bedauern äußerte hingegen die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic. Man werde „innerhalb der Fraktion“ beraten, wie man organisatorisch mit dem Wegfall der Abgeordneten umgehe, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Sekmen ist seit 2011 Mitglied der Grünen, von 2011 bis 2014 war sie Sprecherin der Grünen Jugend in Mannheim. 2014 wurde sie in den Gemeinderat der Stadt gewählt und war dort von 2019 bis 2022 Fraktionsvorsitzende. Seit dem Jahr 2021 sitzt Sekmen als Abgeordnete im Bundestag. (lb)