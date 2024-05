Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU): Auch die Bundesregierung fördert Gender-Studies-Projekte in Hessen. Foto: picture alliance/dpa | Arne Dedert

AfD-Anfrage in Hessen deckt auf

Von „Weiblichkeitskonstruktionen völkischer Rechter“ über „queere Kontexte in Ostafrika“ bis zu „männlich inszenierten Proteinen“: All das wird mit reichlich Steuergeld an hessischen Universitäten erforscht – auch die extreme Linke profitiert.