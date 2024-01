FDP-Politiker will Lokführer durch Maschinen ersetzen

Anzeige

BERLIN. Der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Bernd Reuther, hat gefordert, Künstliche Intelligenz im Bahnverkehr massiv auszubauen, um langfristig auf Lokführer verzichten zu können. Innerhalb der nächsten 15 Jahre sollten 20 Prozent der Züge automatisch fahren. Das passe gut „zu den ambitionierten und sinnvollen Umweltzielen der Deutschen Bahn“, sagte Reuther der Bild-Zeitung.

Züge könnten dadurch „autonom und somit flexibler sowie effizienter eingesetzt werden, ohne auf Lokführer angewiesen zu sein“, hofft der Liberale. Auch mit Blick auf den Fachkräftemangel in der Bundesrepublik könnte die Automatisierung des Bahnbetriebs Abhilfe schaffen, argumentiert Reuther.

Markus Hecht von der Technischen Universität Berlin sieht das ähnlich. „Wenn die Entwicklung auf den Schienen sich weiter so verhält wie bisher, dann brauchen wir in 30 bis 40 Jahren keine Lokführer mehr. Wenn es schnell geht, dann werden die Züge schon in 20 Jahren autonom fahren.“ Hechts Prognose: „Der Lokführerberuf wird aussterben.“ (st)