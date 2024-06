Faeser zum Mord in Bad Oeynhausen: „Müssen über nicht gelungene Integration reden“

Anzeige

BERLIN. Erstmals hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu dem mutmaßlichen Täter, einem 18jährigen Syrer, geäußert, der den 20jährigen Philippos T. laut der Polizei in Bad Oeynhausen erschlagen haben soll. Faeser zeigte dabei Mitgefühl für den Täter und äußerte sich nicht zum Opfer oder den Hinterbliebenen.

„Heute ist ein sehr schlimmer Tag, an dem wir über den Mord an einem Jugendlichen diskutieren müssen. Wo der Täter ein Flüchtling ist, der seit acht Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft lebt. Der nichts anderes kennt. Und ich glaube, daß wir über diese Form von nicht gelungener gesellschaftlicher Integration viel mehr reden müssen“, sagte Faeser auf der Kommunalkonferenz 2024 der SPD-Bundestagsfraktion.

Die Aussage Faesers widerspricht zudem den bisherigen Erkenntnissen, berichtet die Welt. Ein Sprecher der Stadt Bad Oeynhausen habe erklärt, daß der Syrer nie in einer städtischen Unterkunft gelebt habe.

Die Tat hatte sich am Sonntag im Kurpark von Bad Oeynhausen ereignet. Philippos war mit einem anderen jungen Mann auf dem Heimweg von der Abiturfeier seiner Schwester. (mp)