Die Berliner Polizei entfernt Klimakleber von der Straße: Die Räumung kann sie der „Letzten Generation“ nicht in Rechnung stellen Foto: picture alliance / PIC ONE | Stefan Müller

Berlin muß Gebühren an Klimakleber zurückzahlen

Tausende Gebührenbescheide stellt die Berliner Polizei an die „Letzte Generation“ für das Entfernen der Klimaradikalen von den Straßen aus. Unrechtmäßig, wie nun das Oberverwaltungsgericht in Berlin befindet. Die Gruppierung erwartet über Hunderttausende Euro an Rückzahlungen.