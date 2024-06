Kundgebung der SPD zur Europawahl in Karlsruhe mit Bundeskanzler Olaf Scholz: Richtungswahl „gegen Rechts“ Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck

Am Vorabend der Europawahl: Ideenlos an die Macht

Am Sonntag sind 65 Millionen EU-Bürger in Deutschland aufgerufen, an der Europawahl teilzunehmen. Während die CDU und SPD mit Nicht-Kandidaten werben, wirbt die AfD nicht für Kandidaten. Ein Überblick von Christian Vollradt.