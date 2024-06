Afghane schlägt 16jährigen mit Gürtel krankenhausreif

Anzeige

HORN. Im niederösterreichischen Horn hat ein afghanischer Asylbewerber einen 16jährigen mit einem Gürtel so schwer verprügelt, daß er ins Krankenhaus mußte. Die Tat soll sich am Freitagabend auf dem Kirchplatz in Horn ereignet haben. Der 35jährige Afghane soll nach einem Streit insgesamt drei Personen tätlich angegriffen haben. Dabei soll er „seinen Gürtel um seine Hand gewickelt und damit auf die drei Opfer“ eingeschlagen haben, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag mitteilte.

Am schwersten traf es einen 16jährigen. Er wurde so schwer verletzt, daß er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen und sofort notoperiert werden mußte, der zuständige Polizeisprecher sprach von „lebensgefährlichen Kopfverletzungen“. Der Geschädigte befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr.

Afghane macht Fotos von Minderjährigen

Die anderen Verletzten sind ein 16jähriger und ein 53jähriger Mann, alle drei Geschädigten kommen aus Horn.

Eine Woche zuvor soll der Afghane „im Freibad mit seinem Mobiltelefon Fotos von Minderjährigen gemacht haben“. Er wurde noch im Freibad festgenommen, jedoch wieder freigelassen. Zudem soll er in der Vergangenheit in seiner Asylunterkunft eine Tür eingetreten haben. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. (st)