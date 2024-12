AfD-Bundestagsfraktion „not amused“ über Rußland-Reise eines Nachrückers

Statt Lob gab es harsche Kritik: Die Rußland-Reise eines AfD-Bundestagsabgeordneten – inklusive Fotoshooting mit Dmitri Medwedew – sorgt in der Bundestagsfraktion für massive Unruhe. Selbst rußlandfreundliche Abgeordnete schütteln den Kopf. Die JF erfuhr, was in der geheimen Fraktionssitzung wirklich passierte.