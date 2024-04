40 Prozent der Dauerarbeitslosen sind Ausländer

BERLIN. Ausländer sind unter den Dauerarbeitslosen in Deutschland stark überrepräsentiert. Von den insgesamt 1,5 Millionen „erwerbsfähigen Leistungsberechtigten“, die seit mindestens fünf Jahren Bürgergeld beziehen, haben knapp 40 Prozent keinen deutschen Paß. Das ergab eine Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit, die der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer, in Auftrag gegeben hatte. Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung in Deutschland beträgt etwa 15 Prozent. Zuerst hatte die Bild über die Auswertung berichtet.

Insgesamt lebten mit Stand Juni 2023 rund 3,9 Millionen „erwerbsfähige Leistungsberechtigte“ in Deutschland. Gemeint sind Arbeitslose, die arbeiten könnten, aber trotzdem das heute sogenannte Bürgergeld beziehen. 1,5 Millionen davon bekamen die Grundsicherung seit mindestens fünf Jahren. Von den 1,5 Millionen waren 948.076 Deutsche (61,3 Prozent) und 599.230 Ausländer (38,7 Prozent).