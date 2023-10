Beatrix von Storch vor Regenbogen-ICE: Als ob die Bahn es in die Wüste schafft Foto: Beatrix von Storch

Nachdem die AfD-Abgeordnete von Storch die Deutsche Bahn auf Twitter scharf kritisiert, deutet der Konzern an, die Oppositionspolitikerin deportieren zu wollen. Von Storch prüft nun juristische Schritte gegen die Bahn. Das Unternehmen macht derweil, was es am besten kann: Anfragen ignorieren.