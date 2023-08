Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park: Nächster Migrant festgenommen

Anzeige

BERLIN. Im Zusammenhang mit der Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg hat es am Sonntag abend eine zweite Festnahme gegeben. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 22jährigen Mann aus Guinea-Bissau, wie die B.Z. am Montag berichtete. Der per Haftbefehl gesuchte Afrikaner soll sich in unmittelbarer Nähe des Ortes der Vergewaltigung aufgehalten haben und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Zuvor hatten mehrere Drogendealer in frühen Morgenstunden des 21. Juni eine 27jährige Frau in der Grünanlage des Berliner Stadtteils Kreuzberg vergewaltigt. Den gleichaltrigen Freund des Opfers hielten die Täter währenddessen am Boden fest. Die Tat wurde erst durch einen Bericht der Welt publik, nachdem die Polizei Berlin den Fall lange verschwiegen hatte.

Bereits vergangenen Donnerstag hatte die Polizei einen 22 Jahre alten Somalier festgenommen. Der Tatverdächtige gehörte zu den Drogendealern, die seit Jahren im Görlitzer Park geduldet werden. (JF)