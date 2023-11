Deutsche laut Umfrage sicher: Wir schaffen das nicht

Anzeige

BERLIN. 61 Prozent der Deutschen fordern, keine weiteren Menschen aus islamischen Ländern in Deutschland aufzunehmen. Das geht aus einer aktuellen Insa-Umfrage für die Bild-Zeitung hervor. Demnach wünschen sich mehrheitlich nur die noch die Wähler der Grünen (51 Prozent) mehr Zuwanderung von Muslimen. Die Anhänger alle anderen Parteien sind dagegen.

Tatsächlich kommen nach wie vor mit Abstand die meisten Asylbewerber aus der islamischen Welt nach Deutschland. Insgesamt werden dieses Jahr bis zu 400.000 mehrheitlich illegale Einwanderer erwartet.

Anlaß der Befragung waren die Demonstrationen von Hamas-Anhängern in Deutschland. Zuletzt hatte vor dem Brandenburger Tor in Berlin sogar ein muslimisches Massengebet stattgefunden. 60 Prozent der Befragten sagten, ihnen bereiteten nicht nur die Anti-Israel-Proteste, sondern auch die Bilder jubelnder Hamas-Sympathisanten in Deutschland Angst. 32,7 Prozent sehen das anders.

Insa: Umfrage dokumentiert Abkehr von Merkel

Eine weitere Frage der Meinungsforscher lautete: „Angela Merkel hat im Rahmen der Flüchtlingswelle 2015 gesagt: ‚Wir schaffen das!‘ Wie bewerten Sie diese Aussage rückblickend?“ 71,9 Prozent antworteten, sie stimmten dem (eher) nicht zu. Nur 21,8 Prozent finden den Satz nach wie vor (eher) richtig.

Insa-Chef Hermann Binkert kommentierte dieses Ergebnis so: „Die klare Haltung dokumentiert auch den Abschied der Deutschen von Angela Merkels Migrationspolitik.“ (fh)