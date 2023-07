In Dresden steht ein Tunesier wegen des Verdachts der Vergewaltigung vor Gericht (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Daniel Vogl

Frau am hellichten Tag in Park vergewaltigt – Tunesier steht vor Gericht

Prozeßbeginn in Dresden: Ein Tunesier steht unter Verdacht, eine Frau mitten in der Stadt in einem Park vergewaltigt zu haben. Die Polizei äußert sich zu Vorstrafen des Tatverdächtigen.