Stuttgarter Stadträtin weitet Tampon-Offensive auf Schüler aus

Anzeige







STUTTGART. Die Stuttgarter Grünen-Stadträtin Jitka Sklenarova hat kostenlose Tampons auf städtischen Schultoiletten gefordert. „Die Gratis-Tampons im Rathaus und in den Bürgerbüros können nur der erste Schritt sein. Das Angebot muß auf alle weiterführenden Schulen ausgedehnt werden“, sagte sie der Bild-Zeitung. Davon gibt es in der baden-württembergischen Landeshauptstadt rund 100 Stück. Alle zu bestücken, könnte Kosten in sechsstelliger Höhe verursachen.

Die kostenfreien Periodenprodukte soll es ihrem Willen nach in allen Toiletten geben, auch in denen für die Jungs. In den Männertoiletten des Rathauses gibt es bereits Tampon-Automaten. Laut der Bild-Zeitung wurden sie schon dreimal neu aufgefüllt. Auch sieben Bezirks-Rathäuser sollen solche Spender in den Herrenklos haben.

Stuttgart will ein Zeichen für „Vielfalt setzen“

Grund dafür ist auch die Selbstverpflichtung der Stadt, mehr für die „Vielfalt geschlechtlicher Identität“ zu tun. Es gelte, das Angebot auch nicht-binären und sogenannten Transpersonen zugänglich zu machen.

Bei der Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, Rose von Stein, sorgt Sklenarovas Vorstoß für Kopfschütteln. „Es gibt keine Jungen, die eine Monatsblutung haben. Damit ist das Thema Tampons oder Binden auf Buben-Toiletten hinfällig.“ Die Zahl der Frauen, die sich als Mann fühlten und deshalb auf der Herrentoilette einen Tampon benötigten, halte sie für gering. Sie plädiere dafür, die wahren Probleme wie etwa die Energiekrise anzugehen. (zit)