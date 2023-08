Süddeutsche Hetzjagden

Anzeige

Es war der vermeintlich große Coup, den die Journalisten der Süddeutschen Zeitung in den Händen hielten: Ein vergilbtes Pamphlet, geschrieben auf einer wackeligen Schreibmaschine, irgendwann im Jahr 1988. Der Inhalt wüste Gewaltphantasien eines „Bundeswettbewerbs“ zur Frage „Wer ist der größte Vaterlandsverräter?“ Teilnehmer sollen sich „im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch“ melden um ihre „Preise“ entgegenzunehmen. So weit, so unappetitlich, so belanglos.

Doch für die Süddeutsche Zeitung reichte das für den Aufmacher auf der Seite eins, eine kommentierende Bleiwüste auf Seite drei, und, weil es vielleicht einen schwerhörigen Leser gab, der die Fanfare überhörte, in der folgenden Ausgabe noch einmal von vorne. Also wieder Aufmacher auf Seite eins, wieder eine kommentierende Bleiwüste auf Seite drei und zur Sicherheit noch einmal auf Seite vier nachtreten. Denn Exemplare des Pamphlets wurden damals von Lehrern im Schulranzen von Hubert Aiwanger entdeckt.

Bayerische Bulldogge mit Biß

Aiwanger, damals siebzehnjähriger Schüler, ist heute Frontmann der Freien Wähler. Spätestens mit seinem Aufritt bei der Demonstration in Erding dürfte ihm das Kunststück gelungen sein, was vor ihm nur Franz Josef Strauß schaffte – vom Bayerischen Lokalfürsten zur meistgehassten Figur des linksliberalen Establishments aufzusteigen. Denn er ist bereits dort, wo viele AfD-Politiker erst noch hinwollen: Partner einer blauschwarz schimmernden Regierungskoalition zu sein.

Daß die Nummer zwei in Bayern nach Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nicht gewillt ist, ihren Platz kampflos zu räumen, mußte auch Fernsehmoderator Markus Lanz feststellen. Als dieser versuchte, gewissermaßen als Repräsentant des linksliberalen Establishments, die bayerische Bulldogge vor aller Fernsehaugen vorzuführen, war das Ergebnis ein abschreckendes Desaster. Selten wurde ein Moderator derart durch die Kulissen seines eigenen Studios gejagt. Der Mann, so war nun überdeutlich klar, ist brandgefährlich.

Nur ihm verdanken die Freien Wähler ihren Höhenflug im bayerischen Wahlkampf, während die CSU-Wunschbraut des Establishments, die grüne Spitzenkandidatin Katharina Schulze, mit vergleichsweise mageren Umfragewerten aufwartet. Bleibt es dabei, wählen sich die Bayern am 8. Oktober einen gestärkten Aiwanger in die Regierung, am Ende gar als heimlichen Regisseur einer Minderheitenregierung unter Tolerierung der AfD, die gleichfalls auf ein Rekordergebnis zusteuert und den zweiten Platz nach der CSU erobern könnte.

Unbeholfener und elegant verpackter Haß

Doch wo Gefahr droht, wächst auch das Rettende. Hier in Gestalt eines vergilbten Pamphlets. Haßerfüllte, unbeholfene Sätze eines Schülers, der sich mit der linken Lehrerschaft des Burkhart-Gymnasiums in Mallersdorf-Pfaffenberg anlegen will. Wie man seinen Haß eleganter verpackt, zeigt die Süddeutsche Zeitung in ihrem Pamphlet: „Hier ist Hubert Aiwanger zur Schule gegangen, hier in der Nähe ist er groß geworden, hier hat die SS jüdische KZ-Häftlinge auf Todesmärsche getrieben.“

Mit einem graphologischen Gutachten wollte die Süddeutsche Zeitung nachweisen, daß das Pamphlet auf der gleichen Schreibmaschine wie eine Schularbeit Aiwangers geschrieben wurde. Mittlerweile hat sich auch ein Aiwanger zu dem Flugblatt bekannt, allerdings der falsche. Helmut Aiwanger, der mit seinem Bruder Hubert in eine Klasse ging, hat die Verantwortung übernommen und sich für den Text entschuldigt. Damals kassierte wohl Hubert die Disziplinarstrafe.

Erfahren mit erfolgreichen Schmutzkampagnen

Ob nun damals Hubert für Helmut, oder heute Helmut für Hubert den Kopf hinhält, wie eine angesäuerte Süddeutsche Zeitung mutmaßt, die sich ihrer Pointe beraubt sieht, ist letztlich unerheblich. Denn dieses, und noch viel schlimmeres, ist jeden Tag an einer beliebigen Schule in Nord-Neukölln zu hören, und zwar von Schülern, die in Augen genau dieses linksliberalen Establishments die Zukunft dieses Landes darstellen sollen. Die Empörung über ein 35 Jahre altes Schüler-Flugblatt ist also getrost als verlogen zu bezeichnen.

Aber warum auch nicht. Mit Schmutzkampagnen war die Süddeutsche Zeitung bereits schon einmal sehr erfolgreich. Vor fünf Jahren startete sie gemeinsam mit Kampfgenossen eine Treibjagd auf die damalige österreichische Bundesregierung. Ein zusammengeschnittenes, teuer aus dubiosen Quellen erkauftes Video sollte den damaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zeigen, wie er sich in einem heimlich gefilmten Gespräch mit einer angeblichen Oligarchin scheinbar empfänglich für Korruption zeigte.

Alles Humbug. Später offenbarte die ungeschnittene Fassung der Video-Falle, wie Strache mehrfach betonte, daß Absprachen unbedingt rechtskonform ablaufen müssen. Doch da war eh alles egal: Die beim Establishment verhasste schwarz-blaue Regierungskoalition war zerbrochen, Strache stand von den Trümmern seiner politischen Karriere und die FPÖ erlebte bei den vorgezogenen Wahlen ein Desaster, von dem sie sich lange nicht erholen konnte. Warum also das Ganze nicht noch einmal auf Bayerisch?