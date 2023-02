Schwerer Fehler bei Berlinwahl entdeckt

Anzeige







BERLIN. Dieses Mal sollte die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ohne größere Pannen ablaufen. Dennoch kam es im Bezirk Lichtenberg zu einem schweren Fehler, der die Zusammensetzung im Parlament durcheinanderwirbeln könnte. Laut Landeswahlleiter sind 450 ungezählte Briefwahlstimmen aufgetaucht.

Doch ausgerechnet im Wahlkreis Lichtenberg 3 gab es am Wahlsonntag eine denkbar knappe Entscheidung mit weitreichenden Folgen für das Abgeordnetenhaus. Mit nur zehn Stimmen Vorsprung gewann hier Dennis Haustein für die CDU vor Claudia Engelmann von der Linkspartei ein Mandat.

Logistische Probleme mit Folgen

Da die CDU aber mehr Direktmandate als Listenplätze gewann, hat der Sieg von Haustein in der einstigen Linkspartei-Hochburg weitreichende Folgen für die Zusammensetzung des Berliner Abgeordnetenhauses. Mehrere Abgeordnete zogen zusätzlich in das Parlament, um das Parteienverhältnis wiederherzustellen.

Als Grund, warum die 450 Briefwahlstimmen erst jetzt aufgetaucht sind, gab die Wahlleitung logistische Probleme an. Die Briefe seien zwar rechtzeitig eingetroffen, aber nicht weitergeleitet worden. Sie sollen in den nächsten Tagen ausgezählt und in das Endergebnis einfließen. Womöglich mit entscheidender Auswirkung auf das Abgeordnetenhaus. (JF)