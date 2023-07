„Heil Selenskyj“: Wer steckt hinter dem Propaganda-Film?

Vier Bundeswehrsoldaten fallen in die Wohnung einer deutschen Familie ein. Unter den irritierten Blicken von Eltern und kleinem Sohn plündern sie deren Habe. Als Ersatz hängen sie ein Bild des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an die Wand und der Ruf „Heil Selenskyj“ erschallt.

Das Video, aus dem diese Szenen stammen, kursiert derzeit in den sozialen Medien und läßt Spekulationen über die Urheber ins Kraut schießen. Auf russischen Kanälen werde behauptet, dabei handele es sich um einen Film der AfD.

Doch Recherchen zu den Darstellern im Video ergaben, daß es sich dabei um russische Schauspieler handelt, was eine entsprechende Urheberschaft nahe legt. Das einzige deutsche Element in dem Video neben der verwendeten Uniform des Wachbataillons der Bundeswehr ist demnach das Bild der Häuser. Dabei handelt es sich um ein Agenturbild einer deutschen Dorfstraße.

