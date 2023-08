Bier mit der AfD: Ricarda Lang maßregelt Parteifreunde

Anzeige

BERLIN. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat angekündigt, daß sich das Verhalten von Parteifreunden in ihrem Wahlkreis in Backnang Schwäbisch-Gmünd nicht wiederholen werde. Hintergrund ist, daß der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Backnanger Stadtrat, Willy Härtner, der dortigen Kreiszeitung in der vergangenen Woche gesagt hatte, seine Partei stimme auch AfD-Anträgen zu, wenn diese sinnvoll seien. „Egal, was die machen, wir sind vereidigt zum Wohle der Stadt.“

Zudem betonte er, daß im Gemeinderat keine Fraktion ausgegrenzt werde. „Wir sind alle per Du und gehen nach der Sitzung auch zusammen ein Bier trinken.“

Die Diskussion war entstanden, weil CDU-Parteichef Friedrich Merz mit Blick auf die AfD-Wahlerfolge in Sonneberg und Raguhn-Jeßnitz angekündigt hatte, auf kommunaler Ebene mit der AfD kooperieren zu wollen. Ricarda Lang hatte auch das scharf kritisiert. Die AfD selbst hat bei ihrem Parteitag am vergangenen Wochenende eine Kooperation mit den Grünen kategorisch ausgeschlossen. (st)