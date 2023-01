Reul kritisiert den WDR für Lützerath-Berichterstattung

Anzeige







DÜSSELDORF. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat den WDR für seine Berichterstattung über die Besetzer von Lützerath scharf kritisiert. Der Sender gefährde sein Ansehen, wenn er einer radikalen Gruppe 50 Minuten Sendezeit schenke. „Da werden nicht akzeptable Dinge unwidersprochen übertragen“, sagte Reul am Dienstag der Bild-Zeitung.

Hintergrund ist ein Beitrag des WDR vom Sonntag, in dem Vertreter der selbsternannten Klimaschützer schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben hatten. Beispielsweise sprach die „Demonstrationssanitäterin“ Iza Hofmann von „ungehemmter“ Polizeigewalt und einer „hohen zwei- bis dreistelligen Zahl an Verletzten“. Unter diesen seien „viele schwer verletzte, einige lebensgefährlich verletzte Personen“. Die Beamten hätten „systematisch auf Köpfe geschlagen“.

Die Polizei ist so unfassbar brutal vorgegangen. Verletzte wurden im Dreck liegen gelassen. Das Vorgehen der Polizei belag aus Angst und Terror — Iza Hofmann (@izahofmann_) January 14, 2023

WDR präsentiert Demonstrantin als Sanitäterin

Konkrete Zahlen oder Beispiele von schwer verletzen Demonstranten konnte Hofman nicht nennen. Zudem ist sie keine Sanitäterin, sondern Vorstandsmitglied der Grünen Jugend in Trier. Sie absolviert nach eigenen Angaben derzeit eine Ausbildung zur Sanitäterin.

Das Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen, dessen ursprüngliche Bewohner vor Jahren gegen finanzielle Entschädigung weggezogen sind, ist seit Langem ein Streitthema. Der Energieversorgungskonzern RWE will dort nach Braunkohle graben. Selbsternannte Klimaschützer demonstrieren gegen das Vorhaben. In der vergangenen Woche war es bei der polizeilichen Räumung zu erheblichen Ausschreitungen durch die Demonstranten gekommen. (st)