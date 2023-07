Amtlich: Erster AfD-Bürgermeister in Deutschland

Anzeige

RAGUHN-JESSNITZ. Nach dem Sieg bei der Landratswahl im thüringischen Kreis Sonneberg hat die AfD einen weiteren Meilenstein gesetzt. Erstmals stellt sie in Deutschland einen direkt gewählten hauptamtlichen Bürgermeister. Der 42jährige Hannes Loth gewann die Stichwahl in der sachsen-anhaltinischen Stadt Raguhn-Jeßnitz.

Die Wähler der Einheitsgemeinde im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wählten Loth heute mit 51,1 Prozent der Stimmen zum Stadtoberhaupt. Auf seinen Gegenkandidaten Nils Naumann von der „Wählergruppe Pro8“ entfielen 48,9 Prozent. Das geht aus dem von der Stadt veröffentlichten Endergebnis hervor.

AfD hat keine Mehrheit im Stadtrat

Die Wahlbeteiligung lag bei rund 61,5 Prozent. Schon im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte der AfD-Landtagsabgeordnete mit 40,7 Prozent vor Naumann (36,9 Prozent) gelegen. SPD-Bewerber Steffen Berkenbusch kam auf 16,6 Prozent, Marten Melzer (CDU) wählten 5,8 Prozent.

Der studierte Landwirtschaftsingenieur Loth steht bisher der vierköpfigen AfD-Fraktion im Stadtrat vor. Gemeinsam mit der „Freien Wählergemeinschaft/Die Linke“ stellt sie dort nach den Kommunalwahlen von 2019 die kleinste Fraktion. Die CDU verfügt über 6 Mandate, Naumanns „Wählergruppe Pro8“ über fünf.

Loth: „Die AfD macht gute Kommunalpolitik“

In einer ersten Reaktion gegenüber der JUNGEN FREIHEIT sagte der Wahlsieger: „Das ist eine Symbiose aus meiner guten Arbeit hier vor Ort im Stadtrat und der positiven Stimmung für die AfD derzeit in Deutschland.“ Außerdem kennten ihn die Menschen seit langem. „Ich bin zwar im zwölf Kilometer entfernten Wolfen geboren, weil dort die Geburtsklinik war. Aber ich lebe seit 42 Jahren in Raguhn-Jeßnitz.“

Die Kleinstadt hat 8.861 Einwohner (Stand: 31.12.2022). 7.779 von ihnen waren heute wahlberechtigt. (fh)